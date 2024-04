PSG-Rennes : la sortie amusante de Julien Stéphan sur Mbappé

Mercredi soir, le Stade Rennais aura l’occasion de se qualifier pour la finale de la Coupe de France, un trophée qu’il a déjà remporté à trois reprises dans son histoire. Mais pour cela, il faudra aller défier le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, en demi-finale de la compétition. Et l’entraîneur breton, Julien Stéphan, craint beaucoup la présence de Kylian Mbappé (25 ans) pour ce match.

«Ne me parlez pas de son bilan contre nous. Parce que mercredi, s’il en met deux ou trois, cela va être votre faute. Ne me dites pas ça. Il ne faut jamais le dire ça avant les matchs. On en parle après mais pas avant, a-t-il répondu à un journaliste, présent en conférence de presse. C’est un joueur exceptionnel et on parlera toujours de lui dans toutes les circonstances. Donc il faudra vraiment le surveiller mercredi. Je suis malheureusement convaincu qu’il fera un grand match contre nous».