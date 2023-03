Barça : Xavi se défend face à la polémique liée à l’arbitrage

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone file droit vers son 27e titre de champion d’Espagne. Vainqueurs ce dimanche sur la plus petite des marges contre l’Athletic Club (0-1), les Catalans ont fait un grand pas vers le sacre et conservent neuf points d’avance sur le Real Madrid. Un succès à San Mamés qui a notamment été marqué par une nouvelle polémique autour de la VAR, qui a annulé dans le money-time le but égalisateur d’Iñaki Williams.

Après la rencontre, Xavi a donné son point de vue en conférence de presse. Ce dernier a été surpris par l’animosité qui régnait dans le stade. « Je suis surpris et attristé par l’hostilité de San Mamés envers le Barça. Je pense que juger avant l’heure n’est pas bon pour la société. J’ai beaucoup de respect pour les opinions de chacun. Le public est souverain, mais cela m’attriste. »

À lire

Le FC Barcelone risque d’être expulsé des compétitions européennes !