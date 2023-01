Coupe de France : l’OM est mal pistonné

La suite après cette publicité

Même si l’Olympique de Marseille n’a pas trop souffert dans le jeu lors de sa victoire à la Mosson contre Montpellier ce lundi (2-1), cela ressemble quand même à une victoire à la Pyrrhus, à savoir une victoire avec des pertes. La première était évidemment sur blessure avec l’élongation des adducteurs de Clauss en première période.

Mais cela ne s’est pas arrêté là. En effet alors que les Phocéens allaient tranquillement vers la victoire, Nuno Tavares, premier buteur de la rencontre face au MHSC, avait un coup de sang et balayait littéralement Arnaud Souquet, qui se dirige vers la MLS. Dans un premier temps, le Portugais écopait de deux cartons jaunes. Le premier pour sa balayette, le second pour son altercation qui a suivi avec Christopher Jullien.

À lire

OM : Igor Tudor annonce une amende pour Nuno Tavares

La vie sans Clauss et Tavares commence

Mais ce n’est pas tout puisque l’arbitre de la rencontre allait regarder la vidéo et donnait finalement un carton rouge direct au piston gauche olympien. Qui dit rouge direct dit forcément suspension plus longue. On savait déjà donc qu’il serait absent contre Hyères en Coupe de France ce samedi.

La suite après cette publicité

Mais il le sera pour les confrontations à Troyes et à l’Orange Vélodrome contre Lorient. Mais, à cela s’ajoute donc la blessure de Jonathan Clauss, au moins pour le match de Coupe de France. Alors, comment l’OM va s’avancer sur cette rencontre ? Probablement avec Issa Kaboré côté droit et Sead Kolasinac côté gauche. Mais il faudra alors reformer une défense.

Samuel Gigot a manqué la dernière rencontre à cause d’un protocole commotion tandis qu’Eric Bailly n’est pas encore apte à jouer vraiment une rencontre entière. Il faudra donc, sauf si Igor Tudor fait appel à certains jeunes (Mmadi, le défenseur central par exemple) ou tente à nouveau Ünder en piston, remettre une défense Mbemba-Gigot-Balerdi, trio qui avait fait le boulot contre Toulouse (6-1). A Tudor maintenant de faire sans des éléments forts. Chose qui pourrait se reproduire puisque le recrutement d’un latéral n’est pas, pour le moment, dans les plans des dirigeants de l’OM.