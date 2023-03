Marseille - Annecy : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Suite et fin ce soir des quarts de finale de cette 106e édition de la Coupe de France. Trois jours après la débâcle subie face au Paris Saint-Germain, Marseille reçoit Annecy au Vélodrome. Après avoir fait tomber les Parisiens lors du tour précédent, les Olympiens font partie des favoris pour soulever le trophée. Face à eux ce soir, Annecy, formation de Ligue 2. Les Haut-Savoyards, promus cette saison, semblent avoir déjà acquis leur maintien et sont pleinement concentrés sur cet immense défi qui se dresse devant eux. Mais, l’OM a fait de cette Coupe de France un véritable objectif et va tout faire pour se qualifier pour les demi-finales devant son public.

On a effectué un léger turn-over par rapport à l’équipe qui s’est inclinée contre Paris dans les rangs Marseillais. Igor Tudor a décidé d’aligner Payet ou encore Kaboré. Pau Lopez sera bien présent dans les buts olympiens. Très peu de changements pour un OM déterminé à aller au bout de cette compétition. De son côté, Laurent Guyot fait confiance à son équipe type et ses cadres notamment son capitaine Pajot et son buteur maison, l’attaquant malien Sahi. Bosetti commencera la rencontre sur le banc. Une rencontre à suivre dès 21h00 sur FM.

Les compositions d’équipe :

Marseille : Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Kaboré, Veretout, Guendouzi, Clauss - Malinovskyi, Payet © - Sanchez

Annecy : Callens - Lajugie, Jean, Temanfo, Mouanga, Bastian - Pajot ©, Kashi, Demoncy - Sahi, Rocchi