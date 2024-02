Séville : Sergio Ramos promet de ne pas célébrer contre le Real

Sergio Ramos (37 ans) a passé 16 ans de sa carrière au Real Madrid, un club pour lequel il a gagné, entre autres, quatre fois la Ligue des Champions et 5 fois la Liga. Alors pour son retour au Bernabéu dimanche avec le Séville FC, les journalistes lui ont posé la question sur une éventuelle célébration contre son ancien club. « J’ai beaucoup de respect pour les supporters et pour tout le Real Madrid et si je marque, je ne le fêterai pas, mais si j’ai la chance de le faire et que ce but est suffisant pour que nous gagnions, je serai ravi car ces trois points seront très bons pour nous » a-t-il confirmé dans une interview pour DAZN.

Le défenseur central espagnol est enthousiaste à l’idée de revenir dans un stade qu’il connaît bien : «je vais me sentir chez moi car j’y ai passé de nombreuses années, avec les moments les plus importants de ma carrière et j’ai de merveilleux souvenirs des fans, de mes coéquipiers. Ce sera un moment unique et émouvant. » Le message est passé !