Chelsea : le club d’Abidjan City veut faire annuler le transfert de David Datro Fofana

Chelsea n’a confirmé l’arrivée de David Datro Fofana à Stamford Bridge que samedi, mais l’accord fait d’ores et déjà l’objet d’une controverse à l’international. L’attaquant de 20 ans a débarqué chez les Blues en paraphant un contrat de 6 ans, assorti d’un salaire avoisinant les 8 millions de livres sterling, après avoir marqué 24 buts en 65 matchs sous le maillot du club norvégien de Molde. Un peu plus d’une semaine après son arrivée, Abidjan City, club amateur ivoirien où il a débuté le football durant son enfance, s’est opposé à sa signature dans le club anglais. A tel point que, selon le journal britannique Mirror, le club de Côte d’Ivoire aurait envoyé une lettre à la FIFA réclamant la nullité du transfert.

La raison, selon les médias britanniques, est un différend né d’une dispute entre le club et la mère de Fofana sur la question de savoir si elle avait signé ou non un formulaire de consentement en 2016, quand le joueur était âgé de 16 ans. Les dirigeants ivoiriens affirment que son départ ultérieur en Norvège en 2021 était ainsi illégal et ont donc écrit à la FIFA pour faire annuler son contrat avec Chelsea : «Nous vous invitons donc à intervenir auprès du club de Chelsea afin que le transfert du joueur soit suspendu jusqu’à ce que le différend entre le club du Molde FK et nous-mêmes soit réglé», a écrit le président du club Marco Taddei. Affaire à suivre.

