Mercato PSG : Luis Campos convoqué au Qatar !

Ses problèmes ne sont pas réglés, mais Christophe Galtier a pu respirer un peu samedi soir. Vainqueurs du RC Lens (3-1), les joueurs du Paris Saint-Germain ont donné une bouffée d’oxygène à un entraîneur plus que jamais sous pression. Déjà sur la sellette à cause d’une année 2023 plus que décevante, Galtier doit également gérer les graves accusations portées par Julien Fournier. Autant dire que si Paris s’était incliné face aux Artésiens, l’ancien coach du LOSC aurait vécu des heures encore plus difficiles.

Finalement parti pour décrocher le 11e titre de champion de France de l’histoire du club, Galtier pouvait souffler et remercier ses soutiens. « Tous les messages que j’ai reçus publiquement, ça fait chaud au cœur, autant pour moi que pour ma famille, mon nom. (…) Je voulais terminer cette conférence de presse pour remercier mon président (Nasser Al-Khelaïfi) qui a été omniprésent cette semaine et Luis Campos [conseiller football du PSG], comme l’ensemble du club », a-t-il lâché samedi avant de prendre congé des médias.

Remercié par Galtier, qu’il a amené au PSG, Luis Campos va bientôt faire le point sur le futur de son fidèle ami. Selon nos informations, le conseiller football des Rouge-et-Bleu doit se rendre cette semaine à Doha pour discuter de l’avenir de Galtier. Pour rappel, les décideurs qataris n’étaient pas spécialement chauds à l’idée de maintenir le technicien français avant la polémique de la semaine dernière, car l’Émir apprécie d’autres profils. Cet entretien finira-t-il par sceller le sort du Marseillais ? Zinedine Zidane fait toujours rêver Doha, mais le champion du monde 98 reste très difficile à convaincre. C’est même quasiment impossible, selon des sources proches de Doha. Thiago Motta plait aussi beaucoup dans les hautes sphères.

Le nom de Mikel Arteta a aussi été évoqué ce matin par la presse anglaise. Enfin, José Mourinho reste très emballé à l’idée de prendre les rênes du club. Entraîneur d’expérience capable de recadrer les plus grandes stars du ballon rond, le Special One est disposé à quitter l’AS Roma pour quelques clubs et le PSG en fait partie. Bref, Galtier n’est clairement pas la priorité de QSI. Attendons toutefois de connaître la décision de cette réunion au sommet. Car pour le moment, Paris peine à convaincre ses cibles. Et si personne ne dit oui, cela profitera à Galtier. Ce dernier a d’ailleurs indiqué publiquement qu’il se voyait toujours au PSG la saison prochaine. Affaire à suivre.

Attendu à la maison mère, Campos ne va pas parler uniquement du cas Galtier. L’occasion sera surtout de faire un point global entre le Lusitanien et ses supérieurs. Ainsi, outre l’avenir du coach, sa situation personnelle et le prochain mercato seront également abordés. Concernant son avenir, Campos commence déjà à travailler sur l’été prochain. Les Qataris attendent de lui qu’il se rattrape après deux campagnes de recrutement plutôt ratées. Ce qui nous amène donc au sujet du prochain mercato. Le chantier s’annonce colossal pour Campos. Le Portugais souhaite se débarrasser de plusieurs éléments, mais beaucoup sont quasiment impossibles à virer de façon définitive en raison des juteux contrats accordés.

Sans oublier les joueurs (Draxler, Paredes, Wijnaldum, Navas, Icardi, Diallo) prêtés cette saison et qui devraient faire leur retour dans la capitale. La mission ne s’annonce pas facile, à moins d’être à nouveau obligé de signer de gros chèques pour faire partir tout ce beau monde. Enfin, côté arrivées, Campos recevra les directives de Doha et sans doute aussi le montant du budget pour le mercato. Attendu au tournant, il aura là aussi de quoi faire. Car Paris veut recruter français et des joueurs attachés au club. Pour rappel, le PSG est passé à l’action pour rapatrier Moussa Diaby et Khéphren Thuram fait partie des cibles pour l’entrejeu.