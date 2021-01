Atalanta : Papu Gomez a dit au revoir à ses coéquipiers

Sur le départ depuis quelques semaines maintenant, Papu Gomez a quitté l’Italie ces dernières heures. Il doit passer sa visite médicale avec le FC Séville ce mardi. Les deux clubs se sont mis d’accord sur la base d’un transfert à 10 millions d’euros bonus compris.

Après plus de 6 ans à l’Atalanta, l’international argentin va connaître une nouvelle expérience en Espagne, cette fois-ci. Tout est désormais bouclé. Selon Sport Mediaset, l’attaquant de 33 ans va s’engager jusqu’en 2024 avec le FC Séville et touchera 3 millions d’euros par an, beaucoup plus que ce qu’il gagnait en Italie. Gomez souhaitait dans un premier temps rejoindre l'Inter ou la Juventus pour rester près de Bergame, mais l'Atalanta n’a pas souhaité renforcer ses concurrents directs.