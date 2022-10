Real Madrid - FC Barcelone : quel trio offensif est le plus prolifique ?

La suite après cette publicité

Avec les départs de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, la Liga craignait une baisse d'attractivité du Clasico, du moins pendant la période de reconstruction des deux grands d'Espagne, dominateurs en Europe sur la dernière décennie. Côté Real Madrid, l'échec d'Eden Hazard pouvait faire peur, mais finalement, le club a su se trouver un "nouveau" leader en la personne de Karim Benzema, auteur d'une saison 2021-22 exceptionnelle. À ses côtés, l'envol de Vinicius Jr. et la grande montée en puissance de Rodrygo ont aidé le club blanc à faire le doublé Championnat-Ligue des Champions l'an dernier.

Mais cette saison, le trio du Real Madrid devra confirmer face à la nouvelle armada catalane. Après un été agité, Barcelone a enregistré la prolongation d'Ousmane Dembélé, s'est offert Raphinha et a surtout frappé fort avec l'arrivée de Robert Lewandowski à la pointe de son attaque. Sur le papier, le Clasico s'annonce comme un grand choc européen, mais dans le détail, certains points pourraient faire la différence dans ce match plus qu'important dans cette course au titre, à l'approche de la trêve internationale, liée à la Coupe du monde 2022.

Un duel de patron Benzema-Lewandowski

Au Real Madrid, il fait l'unanimité. «Une Benzema dépendance ? Je l’espère, car cela signifie qu'il marque beaucoup de buts. Il peut aussi y avoir une Vinicius dépendance ou Rodrygo dépendance. Être dépendant d'un joueur n'est pas un aspect négatif. Cette équipe a beaucoup de qualité», expliquait d'ailleurs Carlo Ancelotti au sujet de son attaquant. Blessé ces dernières semaines et presque à 100% pour la réception du Barça, l'international français compte trois buts en cinq matches de Liga. Depuis son retour de blessure, il n'a toujours pas marqué, mais espère mettre un terme à cette mauvaise série en trompant ter Stegen, dimanche après-midi.

Face à lui, c'est tout autre chose. Alors que certains avaient peur de l'adaptation du Polonais en Liga, Robert Lewandowski est tout simplement devenu indispensable au club catalan. «C'est l'un des meilleurs attaquants du monde, peut-être le meilleur. Et c'est une garantie de solutions, de buts. Il apporte le succès et il fait la différence. Je suis très content de lui, mais il travaille aussi beaucoup», assure Xavi, régulièrement après les matches du Barça. En huit rencontres disputées, Lewandowski a inscrit neuf buts et a délivré deux passes décisives. Avant un premier match où il sera vraiment attendu, l'ex-Bavarois réalise un sans-faute dans le Championnat espagnol. Sur ce point, le Barça l'emporte donc légèrement.

Des ailiers de classe mondiale

Au Real Madrid, comme au Barça, les ailiers performent largement. Sur l'aile droite catalane, Ousmane Dembélé connait une réelle renaissance. Prolongé l'été dernier alors qu'il semblait sur le départ, l'ex-Rennais a retrouvé une place de titulaire et semble enfin épargné par les blessures. Devenu un indéboulonnable du onze de Xavi, il est le deuxième élément offensif le plus utilisé avec 507 minutes de jeu en Championnat, derrière Lewandowski (629). Dans le bilan comptable, il en est à deux buts et deux passes décisives. Face à lui, la défense barcelonaise retrouvera Rodrygo. Le Brésilien a réussi à mettre la concurrence sur le banc, dont Eden Hazard. S'il est parfois en concurrence avec Valverde, il reste le titulaire du moment grâce à sa polyvalence et son «intelligence d'adaptation», comme l'a expliqué Ancelotti.

De l'autre côté, le duel auriverde Raphinha-Vinicius Jr promet. «Je ne suis pas un nerveux pour le Clasico, mais je me sens bien dans ma tête. Nous sommes leaders», a expliqué le Barcelonais à Movistar, qui vivra son premier duel face au Real. Son profil a beaucoup plu à Xavi, qui en a fait un titulaire sur sa gauche (8 titularisations, 1 but). Mais face à lui, c'est peut-être l'un des meilleurs attaquants du moment dont on parle. On ne présente plus Vinicius Jr, qui a su prendre le lead en attaque, en l'absence de Karim Benzema. Sa précision devant le but a beaucoup progressé et il en est à cinq buts en huit rencontres de Liga. Certains madrilènes se demandent même s'il n'a pas fait oublier la non-venue de Kylian Mbappé cet été. Avantage Real Madrid.

Un banc de remplaçants en or

Dernier point important : les remplaçants. Avec l'accumulation des matches et les états de forme pas au mieux, la règle des cinq changements change tout pour les managers. Et pour ce Clasico, cela comptera donc aussi. Au Barça, Ferran Torres est l'attaquant qui a le plus de temps de jeu (247 minutes). Derrière lui, on retrouve Ansu Fati (2 buts cette saison), freiné par les blessures, qui lui empêchent de concurrencer les autres ailiers. Parmi les blessés, Memphis Depay ne participera pas à ce choc.

En face, l'attaque madrilène a beaucoup tourné en l'absence de Benzema. Rodrygo a souvent pris l'axe, alors que Valverde est largement monté en puissance et joue presque un rôle de titulaire (3 buts en 8 matches). Après lui, Lucas Vasquez est fréquemment utilisé par Carlo Ancelotti (260 minutes de jeu, 1 but). L'état physique d'Eden Hazard (98 minutes) l'empêche également de postuler pour redevenir un titulaire pour le moment. Et à part eux, Marco Asensio (34 minutes) et Mariano (5 minutes) ne font quasiment plus partie de la rotation du manager italien. Sur ce point-là, c'est une égalité. Un duel qui devrait donc se jouer sur le plan mental, notamment, car sur le papier, les deux formations peuvent se regarder dans les yeux.

