Allemagne - Japon : les compositions sont là

La cinquième journée des éliminatoires pour l’Euro 2024 se poursuivent ce samedi avec un joli duel entre l’Ukraine et l’Angleterre.. A domicile, l’équipe d’Hans-Dieter Flick s’organise dans un 3-4-3 avec Marc-André ter Stegen qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger et Niklas Süleen défense. Joshua Kimmich et Emre Can forment le double pivot avec Serge Gnarby et Leroy Sané dans les couloirs. Ilkay Gündogan et Florian Wirtz soutiennent le buteur Kai Havertz.

La suite après cette publicité

De leur côté, les hommes d’Hajime Moriyasu s’articulent dans un 3-4-3 avec Keisuke Osako dans les cages derrière Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito et Ko Itakura. Yukinari Sugawara et Kaoru Mitoma prennent les couloirs avec Wataru Endo et Hidemasa Morita dans l’entrejeu. Seul en pointe, Ayase Ueda est soutenu par Daichi Kamada et Junya Ito.

Les compositions

Allemagne: Ter Stegen – Süle, Schlotterbeck, Rüdiger – Gnabry, Kimmich, Can, Sané – Wirtz, Gündogan – Havertz

La suite après cette publicité

Japon : Osako – Tomiyasu, H.Ito, Itakura - Sugawara, Endo, Morita, Mitoma – J.Ito, Ueda, Kamada