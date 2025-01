Brice Samba annonce son départ du RC Lens

Comme révélé par nos soins il y a quelques heures, le transfert de Brice Samba à Rennes est imminent, puisque le joueur a rallié la Bretagne et signé son contrat jusqu’en 2029. Son remplaçant a été trouvé par le RC Lens, qui a officialisé l’arrivée de Pau Lopez.

Mais le départ de Brice Samba ne pouvait avoir lieu sans une explication aux supporters Sang-et-Or, qui n’ont pas forcément compris le désir du portier de 30 ans de quitter le Nord en plein milieu de la saison. Arrivé en 2022, Samba était devenu l’un des chouchous de Bollaert.

La lettre de Brice Samba :

« Chers supporters Lensois, c’est avec beaucoup d’émotion que je vous dis au revoir aujourd’hui. Au revoir à vous, mais aussi à un club et une ville qui resteront à jamais gravés dans mon cœur. Quand j’ai rejoint ce projet, je savais qu’il était ambitieux, mais je ne me doutais pas qu’il nous mènerait si loin. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable : une qualification historique en Ligue des Champions après une saison exceptionnelle et des matchs qui continueront d’écrire la légende de ce club unique. Représenter le RC Lens au plus haut niveau, à travers des rencontres qui ont résonné bien au-delà de Bollaert, est une fierté qui restera en moi pour toujours. Au-delà du sportif, ce sont les valeurs humaines de cette ville et de ce club, les salariés dévoués et les gens de cette région qui m’ont profondément marqué. Vous incarnez l’essence même du football : passionnés, sincères et fiers de vos racines. Je me suis senti chez moi depuis le premier jour. C’est ici que j’ai pu m’épanouir, ici que j’ai franchi un cap, jusqu’à être appelé en Équipe de France – un rêve devenu réalité. Être nommé meilleur gardien de la saison sous ces couleurs et porter le brassard de capitaine ici ont été parmi les plus grands honneurs de ma carrière. Merci à tous, joueurs présents comme passés, direction, entraîneurs, staff, supporters et à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour faire de ce club ce qu’il est. Votre passion est unique. Merci pour tous ces souvenirs précieux, et à bientôt sur les terrains. ❤️ Brice »