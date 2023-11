CdF : Guingamp et Auxerre s’en sortent aux tirs au but

Le 7e tour de la Coupe de France se poursuivait ce samedi avec l’entrée en lice d’Auxerre et Guingamp à l’occasion des rencontres de 18h. Et après les éliminations surprises de Bastia et Troyes un peu plus tôt dans la journée, l’EAG a été le troisième pensionnaire de Ligue 2 à être éliminé. Sur la pelouse de Saint-Malo, les hommes de Stéphane Dumont ont été surpris au retour des vestiaires. Alors que le défenseur Guillaume Heinry a mis les locaux devant (1-0, 52e), Amine El Ouazzani lui a finalement répondu juste avant l’heure de jeu (1-1, 58e). Finalement, Raphael Gerbeaud a répondu quelques secondes plus tard à la réalisation de l’attaquant marocain (2-1, 59e). Finalement, dans les ultimes instants de la rencontre, c’est Donatien Gomis qui a remis les deux équipes à hauteur d’une réalisation de la tête (2-2, 90+2e).

L’actuel septième de Ligue 2 a ainsi dû aller chercher sa qualification via la séance de tirs au but. Manquant deux tentatives sur quatre, les Malouines se sont tirés une balle dans le pied et ont dû dire adieu à la qualification au profit de Guingamp qui n’est pas passé loin de la catastrophe. De son côté, Auxerre se déplaçait sur la pelouse du Pays du Valois. Muets lors de l’intégralité de la rencontre, les deux équipes ont également dû se départager via une séance de tirs au but haletante. Et à l’instar de l’EAG, l’AJA a fait parler son expérience pour s’en sortir in extremis. En difficulté, les deux pensionnaires de l’antichambre de l’élite seront finalement bien au rendez-vous du huitième tour de la compétition.