OM : Cengiz Ünder dévoile où il veut jouer la saison prochaine

L’heure des décisions arrive. Dans les prochaines semaines, Pablo Longoria et ses hommes vont devoir trancher pour l’avenir de plusieurs joueurs de l’effectif. Et pas des moindres. Des joueurs comme Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder sont ainsi concernés. Le cas de l’international turc, buteur face à l’ESTAC le week-end dernier, est un peu complexe…

Ces derniers temps, il a crispé du monde à Marseille, notamment à cause de son manque d’efficacité. « Sa quête du but lui a fait du mal ces derniers temps. Elle l’a poussé à tenter plus que de raison. Il était sûrement un peu frustré. On espère que ça va l’aider d’avoir débloqué son compteur buts », nous confiait en off un proche de l’équipe phocéenne. De quoi évoquer un départ dès cet été…

Aucune intention de partir

Dans un entretien accordé à La Provence, l’ancien de l’AS Roma a cependant tenu à mettre les choses au clair. « J’ai lu ça (des rumeurs de départ, NDLR), mais franchement, ce n’est pas d’actualité. Ce n’est pas un sujet. Je suis bien ici. J’ai envie de bien finir la saison, de nous qualifier en Ligue des champions et de rester à Marseille », a-t-il lancé.

Le joueur de 25 ans, auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 30 rencontres de Ligue 1, a insisté. « Je suis un élément important de l’équipe, je veux continuer à l’OM. Mon seul objectif pour cet été, c’est de prendre des vacances ! (rires) Et de revenir à Marseille. Partir n’est pas envisageable », a conclu le joueur arrivé en terres phocéennes en 2021. Voilà qui est clair.

