L'AC Milan a une autre alternative à Romain Faivre

Romain Faivre a séché le dernier match de Brest contre Strasbourg (défaite 3-1) et souhaite rejoindre à tout prix l'AC Milan. Cependant, son club est inflexible et demande au moins 10 millions d'euros. Le milieu offensif de 23 ans est donc dans l'attente et la piste Adam Ounas existe également.

D'après Sky Italia, une autre piste existe et mène au milieu offensif russe Aleksey Miranchuk. Évoluant à l'Atalanta, ce dernier est encore sous contrat jusqu'en juin 2024 avec la Dea. Une offre aurait été formulée, mais le dossier s'annonce compliqué pour le Diavolo.