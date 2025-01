Naples : Antonio Conte met la pression sur le PSG pour Khvicha Kvaratskhelia

C’était l’une des conditions imposées par Antonio Conte pour signer à Naples. Autant le coach italien était prêt à laisser filer Victor Osimhen, puisqu’il se savait en capacité d’attirer Romelu Lukaku, autant il était interdit de vendre Khvicha Kvaratskhelia. Et ce malgré les offres mirobolantes du PSG. Comme le rappelle Il Mattino, Naples a même refusé une offre de 220 M€ l’été dernier pour le fameux duo qui avait été à l’origine du titre de champion 1 an plus tôt.

Naples a tenu bon, mais le Géorgien a eu du mal à digérer. En témoigne une première partie de saison honorable mais en deçà des attentes malgré tout. Faute de prolonger un contrat établi jusqu’en 2027, le milieu offensif a finalement annoncé à son entraîneur qu’il souhaitait quitter le Napoli dès cet hiver. Et après une première sortie médiatique remarquée il y a deux jours, Antonio Conte a remis ça après la victoire de son équipe face à l’Hellas Vérone (2-0).

Il est revenu sur ses premières déclarations pour détailler sa déception quant au sujet Kvaratskhelia. « J’ai parlé de déception personnelle parce qu’en six mois, j’ai été incapable d’avoir un impact sur la situation pour changer. Je pensais que je pouvais avoir un impact d’une manière différente. (…) Peut-être que j’étais présomptueux en pensant avoir un impact d’une manière différente, je n’ai pas pu le faire. Je pense que c’est dommage parce que c’est un joueur important et fort », a-t-il déclaré au micro de DAZN.

Mine de rien, et malgré son dépit évident, Conte laisse entendre que rien ne sera facilité non plus. « Aujourd’hui, c’est un joueur de Naples et ne l’oublions pas, il y a des démarches à faire si quelqu’un veut l’acheter : rien n’est acquis. Mais j’aime souligner la maturité de ce groupe : le marché devient fou, deux joueurs sont partis et il y a des rumeurs sur d’autres, mais mes joueurs ont gardé leur concentration et leur désir de gagner et de continuer sur cette voie », a-t-il ainsi complété, satisfait de la victoire, sans Kvara mais avec un David Neres de nouveau épatant. Selon nos informations, un accord est en très bonne voie entre les deux clubs.