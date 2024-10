OL : l’incroyable coup de gueule de Pierre Sage contre l’Olympiacos

Après la claque reçue contre l’OM, l’Olympique Lyonnais a parfaitement su réagir. Lors des quatre rencontres qui ont suivi la débâcle contre les Marseillais, les Gones ont remporté leurs quatre matches en affichant un jeu alléchant. Tout avait commencé le jeudi suivant le match contre l’OM face à l’Olympiacos en Ligue Europa. De retour après deux saisons sans Europe, le club lyonnais avait à cœur d’offrir un gros spectacle face à son public contre les Grecs. Et en première période, malgré quelques offensives intéressantes, les hommes de Pierre Sage ont été bousculés. À la mi-temps, le coach de 45 ans a dégoupillé comme le révèlent les caméras d’OLPLAY ce vendredi.

«Certains dans le vestiaire, ils font la gueule car ils ne jouent pas. Bah vas-y, joue. Tu es énervé parce que tu ne joues pas ? D’accord, alors joue et gagne. Et là je dirais "j’ai fait une erreur, désolé, tu joueras le prochain match. Dites-moi, je ne comprends pas. La saison dernière, vous avez fait un truc de malade, vous vous êtes qualifiés en coupe d’Europe et tout d’un coup ça s’arrête, pourquoi ? Une victoire et le vestiaire, il est en joie ! Vous voulez faire quoi ? Être dépressif, chacun se présente, il donne son prénom ? Tous les jours, vous vous butez, bordel de merde. On ne fouterait rien la semaine, je veux bien, mais tous les jours, vous me faites des super séances, pourquoi on joue comme ça ? Si on a du respect pour nous-mêmes, on doit gagner ce PUTAIN de match !»