Incidents PFC-OL : quatre mois de prison avec sursis pour deux supporters du PSG

Alors que les incidents survenus à Charléty en décembre dernier, provoquant l'arrêt du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL, avaient tristement enflammés la toile il y a quelques mois, deux ultras du PSG impliqués dans les incidents ont été condamnés à quatre mois de prison avec sursis et deux ans d'interdiction de stade.

Selon les dernières informations du quotidien L'Equipe, les deux hommes, jugés ce lundi matin, ont ainsi été sanctionné par la juge unique de la 29e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de paris. Me Benjamin Peyrelevade, l'avocat de la Fédération française de football (FFF), seule partie civile dans cette affaire, a par ailleurs précisé «que des cris de singe et des saluts nazis» ont été scandés et arborés par des ultras lyonnais.