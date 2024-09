Juventus : Filip Kostic prêté à Fenerbahce

Sous contrat jusqu’en 2026 avec la Juventus Turin où il est devenu un indésirable depuis l’arrivée de Thiago Motta, Filip Kostic n’a pas trouvé chaussure à son pied durant le mercato estival. Pisté un peu partout en Europe, le Serbe n’a pas déchaîné les foules pour autant et les choses ne se sont accélérées que depuis quelques jours avec un intérêt prononcé en Turquie.

Sur les bords du Bosphore, c’est Fenerbahce qui était le plus chaud pour enrôler le piston gauche de 31 ans. Et à en croire le club stambouliote, ce dernier a trouvé un accord sur les bases d’un prêt d’un an pour recruter l’ancien de l’Eintracht Francfort : «notre club est parvenu à un accord de principe avec le joueur et son club, le Juventus FC, concernant le transfert en prêt de Filip Kostic. Kostic a été invité à Istanbul pour des examens de santé et d’autres négociations de transfert.»