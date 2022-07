Naples veut débarrasser le PSG de deux indésirables

Ce vendredi, Christophe Galtier va vivre son premier match à la tête du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale va affronter Quevilly-Rouen en amical à 17 heures. L'occasion de tirer les premiers enseignements sur ce PSG version 2022-23. Une formation au sein de laquelle plusieurs joueurs n'entrent pas dans les plans de Luis Campos et de la direction. Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Thilo Kherer ou encore Rafinha figurent dans la liste établie par les pensionnaires du Parc des Princes.

Abdou Diallo (26 ans) y est aussi présent. Arrivé en 2019 dans la capitale après un passage réussi au Borussia Dortmund, le polyvalent défenseur pourrait s'en aller. En accord avec la direction, il a d'ailleurs décidé en début de semaine qu'il ne partirait pas en stage au Japon. L'idée est d'éviter un voyage et de rester à disposition si jamais sa situation venait à se débloquer avec un club selon nos informations. Jusqu'à présent, l'AC Milan avait tâté le terrain pour le Parisien.

Naples veut Diallo et Navas

Ce vendredi, L'Equipe explique que Naples pense à lui. En effet, les Partenopei vont perdre Kalidou Koulibaly, qui va rejoindre Chelsea, et ont coché le nom de Diallo. Il figure d'ailleurs en bonne position au sein de la liste établie par le Napoli, qui n'a pas encore échangé avec le PSG. Ce qui est certain, c'est que les Franciliens voient cet intérêt d'un bon œil, eux qui veulent dégraisser et récupérer des liquidités. Naples pourrait également débarrasser le PSG de Keylor Navas (35 ans). En effet, le Corriere dello Sport révèle que l'écurie transalpine est de nouveau intéressée par le portier et veut obtenir un prêt.

Toutefois, Paris n'a pas encore totalement tranché concernant Navas. Averti par Galtier et Campos qu'il serait la doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison, le gardien est soutenu par les cadres parisiens, dont Sergio Ramos, qui militent pour qu'il reste. Ce qui fait réfléchir les dirigeants, qui se demandent si le vendre n'est pas une meilleure idée, histoire de donner plus de sérénité à leur n°1. Mais avec un salaire 12 M€ jusqu'en 2024, il ne sera pas facile de faire partir Keylor Navas, qui se sent bien dans la capitale mais qui veut aussi jouer régulièrement. Le PSG va devoir trouver une solution très vite !