Équipe de France : Kylian Mbappé n'a pas apprécié les mots d'Olivier Giroud...

Il n’y a pas le feu à la maison, mais les déclarations d’après-match d’Olivier Giroud n’ont pas manqué d’interpeller les observateurs. Venu devant le micro de la chaîne L’Équipe à l’issue de la victoire de l’équipe de France face à la Bulgarie (3-0), le joueur de Chelsea, auteur d’un doublé, a répondu à une remarque du journaliste qui lui indiquait qu’il avait été plutôt « discret » lors de son entrée en jeu (juste avant la mi-temps), avant de planter deux buts et de se rapprocher du record de Thierry Henry (46 buts pour Giroud contre 51 pour le champion du monde 98).

« Discret ? C’est parce que des fois on fait des courses, mais les ballons n’arrivent pas. Après, je ne prétends pas faire toujours les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. Pour le coup, avec deux bons ballons de Ben Pavard et de Wissam Ben Yedder, j’ai pu bien finir, mais on aurait pu marquer plus de buts si on avait été plus efficaces. Vous dites qu’on ne m’a pas beaucoup vu au début, mais peut-être qu’on aurait pu mieux se trouver. »

Mbappé a demandé à parler en conférence de presse

Une réponse immédiatement interprétée comme une pique envoyée à Kylian Mbappé. Rien de bien méchant, même s’il est criant que le joueur du Paris Saint-Germain affiche une relation technique meilleure avec Karim Benzema qu’avec Giroud. Une sortie médiatique que Didier Deschamps a d’ailleurs voulu rectifier très rapidement, histoire d’éviter que la polémique se propage. « Ah, si les ballons arrivaient à chaque fois sur les appels ! C’est toujours pareil, l’attaquant dit : « Je fais un appel, mais ça vient des milieux », les milieux vont dire que c’est les attaquants. Olivier le dit, ça peut arriver. C’est peut-être la vérité certaines fois. Dans certaines situations, c’est la passe qui ne vient pas. »

Pas de quoi remettre en cause l’harmonie au sein de la maison bleue, même si L’Équipe révèle ce jeudi que Mbappé n’a pas apprécié les déclarations de son coéquipier. Conscient de la portée de ses propos, Giroud est allé discuter avec le Parisien afin de calmer le jeu. Mbappé a écouté l’explication du Londonien, mais il n’a visiblement pas été totalement convaincu puisque, « sous l’effet de la colère », comme l’écrit le journal, Mbappé a demandé à Didier Deschamps de venir s’exprimer ce jeudi en conférence de presse pour s’expliquer. Une requête que le sélectionneur a bien évidemment repoussée.