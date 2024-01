Cameroun-Guinée : les compositions officielles

La Cameroun entre en lice dans cette Coupe d’Afrique des nations. Dans le groupe C, les Lions indomptables affrontent la Guinée (coup d’envoi 18h, un match à suivre en direct sur FM). Cinq fois vainqueur de la compétition dont la dernière fois en 2017, le Cameroun est toujours un favori naturel de la CAN même si cette année, la sélection de Rigobert Song semble un peu en retrait. En face, la Guinée est un outsider qui sort de deux huitièmes d’affilée en Coupe d’Afrique des nations.

Pour cette rencontre, Rigobert Song ne peut compter sur André Onana, son gardien, qui a rejoint les Lions indomptables seulement aujourd’hui. C’est Ondoa qui gardera le but camerounais avec une défense solide composée de Castelletto, Wooh, Moukoudi et Yongwa. Anguissa, le capitaine, sera dans l’entrejeu accompagné de Ntcham et Kemen alors que devant Nkoudou et Magri animeront les côtés tandis que Toko Ekambi sera en pointe.Côté Syli national, Kaba Diawara est privé de Diawara (suspendu) ainsi que Guirassy et Touré (blessés). Le sélectionneur guinéen opte pour un probable 4-2-3-1 avec le Havrais Bayo en pointe soutenu par le Lensois Guilavogui ou encore l’ancien bordelais Kamano. Derrière, on retrouve l’ex-défenseur de l’OL Diakhaby. Konaté et Kourama devraient évoluer à la récupération.

Les compositions officielles :

Cameroun : Ondoa – Castelletto, Wooh, Moukoudi, Yongwa – Ntcham, Kemen, Zambo Anguissa – Magri, Toko Ekambi, Nkoudou.

Guinée : Koné – Conté, Jeanvier, Diakhaby, S.O. Sylla – Konaté, Kourouma – Camara, Guilavogui, Kamano – Bayo.

