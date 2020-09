Ligue 1 : pas de vainqueur entre l'OM et le LOSC

Le choc de cette journée de Ligue 1 avait lieu du côté du nord de la France, où le LOSC, auteur d'un bon début de saison (deux victoires et un nul) accueillait une équipe de l'Olympique de Marseille qui avait à cœur de se refaire de sa défaite face à l'ASSE en milieu de semaine. On notait le retour de Dario Benedetto côté phocéen, ainsi que la première de Yuto Nagatomo à gauche de la défense. Chez les Dogues, c'était un 4-4-2 assez classique. Au final, les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1.

Plutôt physique, le début de match ne nous laissait pas énormément de situations chaudes, jusqu'à la demi-heure de jeu, où Luiz Araujo commençait à créer quelques frayeurs dans la défense marseillaise. Mais nous n'avions clairement pas un match spectaculaire sous nos yeux. Mais juste en début de deuxième période, alors que l'arbitre avait à peine donné le coup d'envoi, on allait enfin avoir droit à un but, œuvre de Luiz Araujo (0-1, 47e). Servi par Bamba, il crochetait Nagatomo et battait Mandanda d'une frappe bien sentie. Derrière, Burak Yilmaz touchait le poteau (48e). Les Dogues dominaient, et Jonathan David et Araujo se procuraient de nouvelles situations (62e). Ce dernier touchait d'ailleurs la barre (68e), et Rongier voyait lui son tir s'écraser sur le poteau (71e). Mais Valère Germain lui, profitait de la passivité de Sanches pour devancer la sortie de Maignan et conclure de la tête (1-1, 85e). Avec ce résultat plutôt bien payé pour les locaux, le LOSC passe troisième, alors que l'équipe phocéenne est huitième.

