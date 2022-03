Vidéo : la frappe exceptionnelle de Camavinga face à la Real Sociedad

Titulaire avec le Real Madrid ce samedi soir face à la Real Sociedad en l'absence de Toni Kroos au milieu de terrain, Eduardo Camavinga a montré à Carlo Ancelotti qu'il méritait d'avoir sa chance. Auteur d'une première période très aboutie, l'ancien Rennais a égalisé dans ce match d'une frappe exceptionnelle.

La suite après cette publicité

Après avoir montré de belles choses offensivement et défensivement, Camavinga, en confiance, a tenté sa chance de loin. Sa frappe du gauche, imparable, a fini dans la lucarne du gardien la Sociedad qui n'a rien pu faire. Un but important puisqu'il a permis à son équipe de revenir dans la partie et de renverser la rencontre quelques minutes plus tard.