Paris SG, FC Barcelone : le double jeu de Neymar

«Ma prolongation au PSG n'est plus un sujet. Évidemment que je me sens très à l'aise ici et comme à la maison au PSG. Je me sens plus heureux que je ne l'étais auparavant.» Cette phrase, prononcée par Neymar au sortir de la qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions mardi soir, les supporters du Paris SG l'ont entendu comme un engagement du Brésilien à rester au club.

L'Équipe annonce dans son édition du jour qu'un accord au sujet d'un nouveau bail courant jusqu'en juin 2027 est clairement dans les tuyaux. Oui mais voilà, avec l'international auriverde (103 sélections, 64 buts), fin joueur de poker, on n'est jamais à l'abri d'une volte-face de dernière minute. Et c'est clairement le scénario envisagé ce jeudi en Espagne.

Zahavi échange avec Laporta

Sport assure en Une aujourd'hui que le natif de Mogi das Cruzes joue «double jeu». Si les discussions avec le club de la capitale sont bel et bien avancées, la possibilité de rejoindre le FC Barcelone ne serait toujours pas définitivement écartée. Le n° 10 parisien maintient un contact constant avec son ami Lionel Messi, avec qui il aimerait jouer la saison prochaine.

L'un de ses représentants, le très célèbre Pini Zahavi, est lui aussi en discussions avec Joan Laporta depuis sa réélection à la présidence de l'écurie blaugrana il y a quelques semaines. Une théorie également développée par As, qui explique que le nouvel homme fort de la maison catalane pense clairement à lui comme recrue galactique. Bref, le feuilleton va encore un peu durer...