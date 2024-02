Nice : la réponse sèche de Farioli sur l’arbitrage

Jean-Pierre Rivère n’a pas perdu de temps. Le coup de sifflet final du choc OL-Nice (défaite 1-0) venait à peine d’être donné que le président azuréen est allé demander des comptes à Clément Turpin. Il a suivi l’arbitre jusqu’à ses vestiaires avant d’aller pousser un violent coup de gueule face aux journalistes. Moins virulent que son dirigeant, Francesco Farioli a évoqué les soucis liés à l’arbitrage en conférence de presse.

«C’est la deuxième fois que je viens pour célébrer une très grosse performance. Quand on frappe autant dans un stade comme celui-là et qu’on perd sur un seul tir cadré en face, c’est frustrant. Le match a été positif. On a eu 20 minutes en première période où on n’était pas au niveau. Je suis triste du résultat mais il faut trouver l’énergie pour finir fort cette saison. On doit contrôler, avoir le match dans nos mains. On prend un point contre Lyon sur deux matchs avec de grosses statistiques. Je garde la même posture, des événements se répètent. Le président a déjà tout dit. J’ai peu de choses à ajouter. Tout le monde a des yeux pour voir ce qui se passe à la télé et les ralentis (…) Je n’ai pas le détail de ce qu’a dit le président mais il parle pour le club»