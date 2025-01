L’OM fonce sur Amine Gouiri !

L’Olympique de Marseille accélère dans son mercato. Elye Wahi a quitté la Canebière pour filer à l’Eintracht Francfort et cet après-midi, Roberto De Zerbi a surpris tout son monde en annonçant que le milieu de terrain canadien Ismaël Koné allait lui aussi plier bagage, sans préciser où. En revanche, le technicien italien a clairement fait savoir qu’il attendait un remplaçant costaud à Wahi d’ici la fin du mercato.

«Nous sommes l’OM. Si Wahi part, un attaquant viendra. On le veut. Tout le monde a tenu sa parole jusqu’ici. Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. C’est difficile en hiver, mais je m’attends à un fort remplaçant. On aura un attaquant ! Qui ? Je pense qu’on va le trouver». Et selon L’Équipe, cet attaquant, c’est Amine Gouri. Âgé de 24 ans, l’international algérien évolue au Stade Rennais depuis 2022.

Vers un chassé-croisé entre Gouiri et Koné ?

Deux ans et demi durant lesquels l’ancienne pépite de l’Olympique Lyonnais n’a pas franchement brillé avec 30 buts inscrits (12 passes décisives) en 102 matches, toutes compétitions confondues. D’après le quotidien, l’OM a entamé des discussions avec le SRFC et face à l’intérêt des Bretons pour Ismaël Koné, les Phocéens leur ont proposé un chassé-croisé avec deux prêts distincts.

Une solution que les Rouge et Noir ont repoussé. Les discussions vont maintenant se poursuivre, mais hier, Gouri avait répondu à une question sur son avenir. «Je me concentre à 100 % sur le club, je ne me suis pas posé la question. Le plus important, c’est l’entraînement demain (aujourd’hui) et le match à Monaco. Pour l’instant, je suis ici, je suis bien.» La donne pourrait changer dans les heures qui suivent.