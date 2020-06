Bundesliga : Schalke 04 ne gagne toujours pas face à Leverkusen

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Schalke 04. Incapables de remporter l'un de leurs douze derniers matches (7 défaites, 5 nuls), les joueurs de Gelsenkirchen recevaient le Bayer Leverkusen, futur finaliste de la Coupe d'Allemagne (4 juillet, à Berlin, face au Bayern Munich), pour tenter de sortir de la spirale négative, en clôture de la 31e journée.

Lancés par Daniel Caligiuri, buteur sur penalty au retour des vestiaires (1-0, 51e), les joueurs de David Wagner ont bien cru décrocher une première victoire en championnat depuis le 17 janvier, mais c'était sans compter sur un coup du sort à dix minutes du terme. Venu se jeter pour empêcher Paulinho de reprendre un centre déposé en retrait dans la surface, c'est le défenseur espagnol Juan Miranda qui trompait son propre gardien (1-1, 81e) et offrait un point précieux au Bayer dans la lutte pour la Ligue des champions. Schalke stagne à la 9e place et dit pratiquement adieu à l'Europe. Leverkusen double quant à lui le Borussia Monchengladbach et se retrouve 4e, à trois journées de la fin !

Le classement de Bundesliga après la 31e journée.