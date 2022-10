BL : Mayence inflige une correction à Cologne

Après la DFB-Pokal en milieu de semaine, Mayence et Cologne, tous deux qualifiés pour le prochain tour de la coupe nationale, s'affrontaient ce vendredi soir dans le cadre de la 11e journée de Bundesliga. Si elles sont séparées par trois rangs au classement, les deux équipes n'ont qu'un point de différence, avantage aux Boucs avant la rencontre. Les Mayençais infligeaient une correction à leur adversaire du soir (5-0).

Après l'ouverture du score d'Ingvartsen (11e), les locaux étaient en supériorité numérique après le rouge (second jaune) écopé par Killan (28e), laissant ainsi plus d'espaces dans la défense du FCK. Kohr (35e) puis Stach (40e) creusaient l'écart avant la pause avant que Martin (73e) et Onisiwo (83e) ne salent un peu plus l'addition. Le FC Cologne pouvait s'estimer heureux, la VAR ayant refusé deux buts à Fulgini (60e) et Burkardt (81e). Avec ce large succès, Mayence monte provisoirement sur le podium, Koln perd une place à la différence de buts et passe temporairement 9e.