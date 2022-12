La nuit historique de Messi fait le tour du Monde, la Pologne a déjà préparé sa défaite contre la France

La suite après cette publicité

Le Roi Messi

L’Argentine a respecté son statut de favori face à l’Australie hier en gagnant 2-1 et validant ainsi son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Une qualification qui fait les gros titres partout au pays. Pour la Voz, cette équipe est «le cœur du football», enfin, surtout Léo Messi. La Pulga a réalisé un match historique hier comme nous le rappelle le média national El Dia. Son millième match comme professionnel a été célébré de la meilleure des manières, avec un but décisif donc. Il n’y a pas qu’en Argentine que la prestation XXL de Messi fait le buzz. Ce matin les anglais du Daily Mirror le surnomme le «grand maître», avec «un moment magique dont seul lui a le secret». Mais c’est surtout en Espagne qu’il fait le plus les gros titres, la Roja est complètement relégué au second plan. Ce «Messi décomplexé», on le retrouve aussi dans le Corriere Dello Sport. Les journalistes italiens le remercient pour tout ce qu’il apporte au football. Pareil pour le quotidien brésilien Estado de Sao Paulo et l’équipe, qui parle surtout de la reconnaissance du peuple argentin.

Duel de gardiens entre la France et la Pologne

Les magazines polonais pour pessimistes à l'idée d'affronter l'Equipe de France ce dimanche à 16h. Pour le Super express, ce qui attend la Pologne, c’est «le match le plus important de l’histoire de la sélection». Même si, d’après les journaliste polonais, la fédération a déjà réservé l’avion pour quitter le Qatar après le match. Pour le Przeglad Sportowy, «tous les espoirs reposent sur Szczesny». Les hommes clés du match, ce sont les gardiens comme le résume le quotidien. Même en Angleterre les gardiens de ce choc sont au cœur des débats. Pour le Mirror, c’est Lloris qui sortira vainqueur du duel à distance et va écœurer Lewandowski.

L'Angleterre et la malédiction de l'Euro 2021

La défaite de l'Angleterre aux penaltys face à l'Italie lors de la finale est encore dans toutes les têtes. Face au Sénégal ce soir, la sélection des Three Lions s'est préparée à cet éventuel scénario. Le sélectionneur Gareth Southgate, conscient que la rencontre pourrait se conclure par une séance de tirs au but, soutient Jordan Pickford pour qu'il soit le sauveur du pays. Puis on se souvient des derniers penaltys de Rashford et Saka, en finale de l’Euro, c’était la cata, et bien maintenant ils sont prêts. Evidemment, les Anglais espèrent faire la différence avant et compte sur le serial buteur Harry Kane qui a promis qu'il ferait un gros match. «Je vais enlever mes chaînes», explique-t-il dans le Daily Telegraph. Les Lions du Sénégal sont prévenus.