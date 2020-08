Consultants, magazines, journalistes, grille des programmes : la chaîne Téléfoot annonce la couleur !

Après de nombreux mois de préparation, Mediapro va faire ses grands débuts en France par le biais de la chaîne Téléfoot qui sera lancée officiellement vendredi à 17 heures. Et c'est ce mardi à Aubervilliers, dans les nouveaux studios de sa chaîne, que Jaumes Roures, l'associé fondateur du groupe Mediapro, Julien Bergeaud, le directeur général de Mediapro Sport France, et Jean-Michel Roussier, le directeur des programmes de Mediapro Sport France, ont présenté la grille de la chaîne Téléfoot ainsi que les journalistes qui ont rejoint la nouvelle chaîne qui va diffuser la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue Europa et aussi la Champions League. Avec forcément de nombreuses conséquences sur votre façon d'aborder votre programme TV foot.

La suite après cette publicité

Et qui dit nouvelle chaîne dit forcément nouveaux journalistes et nouvelles émissions. Jean-Michel Roussier a présenté la grille de programmes dont les abonnements ont débuté ce matin. Des documentaires seront proposés à l'image de "Ligue des talents" (un documentaire sur le suivi de jeunes talents de L1 & L2 dont Wesley Fofana), "Issa Nissa" (suivi de l'OGC Nice tout au long de la saison) et aussi "Inside L1" (qui permettra de suivre le quotidien de 4 joueurs dont Steven Nzonzi, Jessy Moulin et Valentin Rongier). À noter qu'il y aura une place forte pour le Vintage pour revisiter l'histoire de la L1.

Une liste de consultants large et la surprise Andoni Zubizarreta

En semaine, trois magazines seront à l'antenne. Transfuge de Canal+, Marina Lorenzo présentera le magazine au coeur des clubs de 12h30-14h du lundi au vendredi. Thibaut Le Rol, qui officiait auparavant à beIN Sports, présentera "Culture foot" de 19h à 21h15 du lundi au vendredi. Enfin, l'ancien de La chaîne L'équipe, Pierre Nigay présentera "Night Club" de 22h45-0h du lundi au samedi. Pour le week-end, les fans de foot seront aussi gâtés avec de nombreux matches de L1 et de L2 (dont certains commentateurs bien connus des téléspectateurs ont été présentés de Eric Huet à Julien Brun, en passant par Luigi Collange et Grégoire Margotton), des émissions fil rouge qui feront le lien entre les différents matches de la journée avec notamment "Samedi Foot" présenté par Smaïl Bouabdellah (ex-beIN SPorts) et "Dimanche Foot" par Saber Defarge (ex-RMC). Enfin, en marge de la grande affiche de 21h le dimanche soir, c'est Anne-Laure Bonnet qui sera en charge du gros magazine, "Le vrai mag".

Et pour épauler les journalistes recrutés, Téléfoot a recruté de nombreux consultants, anciens joueurs, entraîneurs et même directeurs sportifs ! Pierre-Yves André, Nicolas Douchez, Benjamin Nivet officieront notamment en bord terrain lors des matches. Florent Balmont, Mathieu Bodmer, Jimmy Algerino apporteront leur expertise dans les magazines de la chane tandis que Christophe Jallet, Loïc Perrin, Benoît Cheyrou, Alain Perrin, Fabrizio Ravanelli et même Andoni Zubizarreta commenteront ou apporteront leur expertise en Ligue 1 ou lors des soirées de Ligue des Champions. Le compte à rebours est donc lancé, la reprise du championnat est déjà en vue. Il n'y a plus qu'à.