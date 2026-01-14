Menu Rechercher
Commenter
Officiel Ligue 1

Nantes se sépare de Hyun-seok Hong

Par Maxime Barbaud
1 min.
Hyun-seok Hong @Maxppp

Il est l’un des symboles du dernier mercato d’été raté du FC Nantes. Après 6 apparitions, Hyun-seok Hong (26 ans) quitte déjà les bords de la Loire. Le Coréen est rappelé de son prêt par Mayence, qui lui a trouvé une porte de sortie.

La suite après cette publicité
1. FSV Mainz 05
Hyun-seok Hong setzt Leihe bei KAA Gent fort! ℹ️

Der vor Saisonbeginn an den FC Nantes verliehene Mittelfeldspieler kehrt im Rahmen eines Leihgeschäfts damit zu jenem Club zurück, von dem er im Sommer 2024 an den Rhein gewechselt war.
Viel Erfolg in Belgien, Hongi. 🤝

#mainz05
Voir sur X

Le milieu de terrain offensif, sous contrat jusqu’en 2028 avec le club allemand, rebondit en Belgique. Il est prêté pour la seconde partie de saison à La Gantoise, une équipe qu’il connaît bien pour y avoir déjà évolué entre 2022 et 2024.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Pro League
Nantes
La Gantoise
Hyun-Seok Hong

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Pro League Jupiler Pro League
Nantes Logo Nantes
La Gantoise Logo La Gantoise
Hyun-Seok Hong Hyun-Seok Hong
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier