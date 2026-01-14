Nantes se sépare de Hyun-seok Hong

Il est l’un des symboles du dernier mercato d’été raté du FC Nantes. Après 6 apparitions, Hyun-seok Hong (26 ans) quitte déjà les bords de la Loire. Le Coréen est rappelé de son prêt par Mayence, qui lui a trouvé une porte de sortie.

Le milieu de terrain offensif, sous contrat jusqu’en 2028 avec le club allemand, rebondit en Belgique. Il est prêté pour la seconde partie de saison à La Gantoise, une équipe qu’il connaît bien pour y avoir déjà évolué entre 2022 et 2024.