Nantes se sépare de Hyun-seok Hong
Il est l’un des symboles du dernier mercato d’été raté du FC Nantes. Après 6 apparitions, Hyun-seok Hong (26 ans) quitte déjà les bords de la Loire. Le Coréen est rappelé de son prêt par Mayence, qui lui a trouvé une porte de sortie.
1. FSV Mainz 05 @1FSVMainz05 – 17:30
Hyun-seok Hong setzt Leihe bei KAA Gent fort! ℹ️Voir sur X
Der vor Saisonbeginn an den FC Nantes verliehene Mittelfeldspieler kehrt im Rahmen eines Leihgeschäfts damit zu jenem Club zurück, von dem er im Sommer 2024 an den Rhein gewechselt war.
Viel Erfolg in Belgien, Hongi. 🤝
#mainz05
Der vor Saisonbeginn an den FC Nantes verliehene Mittelfeldspieler kehrt im Rahmen eines Leihgeschäfts damit zu jenem Club zurück, von dem er im Sommer 2024 an den Rhein gewechselt war.
Viel Erfolg in Belgien, Hongi. 🤝
#mainz05
Le milieu de terrain offensif, sous contrat jusqu’en 2028 avec le club allemand, rebondit en Belgique. Il est prêté pour la seconde partie de saison à La Gantoise, une équipe qu’il connaît bien pour y avoir déjà évolué entre 2022 et 2024.
