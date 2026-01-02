Ignatius Ganago de retour à Nantes

Un renfort de plus pour Nantes dans sa quête au maintien. Après Rémy Cabella et Deiver Machado, et en attendant peut-être Ibrahim Sissoko, Mohamed Kaba ou Zakaria Aboukhlal, les Canaris ont enregistré le retour d’Ignatius Ganago. L’attaquant camerounais revient de son prêt au New England Revolution.

«GANA’ est de retour. Le FC Nantes est heureux d’annoncer le retour d’Ignatius Ganago au sein de son effectif professionnel, à l’issue de son prêt au New England Revolution (MLS)», écrit le FC Nantes. La formation américaine avait annoncé que l’option d’achat de 3,5 millions d’euros du joueur ne serait pas levée.