Ligue 1
Ignatius Ganago de retour à Nantes
1 min.
@Maxppp
Un renfort de plus pour Nantes dans sa quête au maintien. Après Rémy Cabella et Deiver Machado, et en attendant peut-être Ibrahim Sissoko, Mohamed Kaba ou Zakaria Aboukhlal, les Canaris ont enregistré le retour d’Ignatius Ganago. L’attaquant camerounais revient de son prêt au New England Revolution.
La suite après cette publicité
FC Nantes @FCNantes – 10:30
﹅ GANA' est de retour.Voir sur X
Le FC Nantes est heureux d’annoncer le retour d’Ignatius Ganago au sein de son effectif professionnel, à l’issue de son prêt au New England Revolution (MLS).
Bon retour, chez toi !
Le FC Nantes est heureux d’annoncer le retour d’Ignatius Ganago au sein de son effectif professionnel, à l’issue de son prêt au New England Revolution (MLS).
Bon retour, chez toi !
«GANA’ est de retour. Le FC Nantes est heureux d’annoncer le retour d’Ignatius Ganago au sein de son effectif professionnel, à l’issue de son prêt au New England Revolution (MLS)», écrit le FC Nantes. La formation américaine avait annoncé que l’option d’achat de 3,5 millions d’euros du joueur ne serait pas levée.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer