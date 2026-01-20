CAN 2025 : le joli message d’Hatem Ben Arfa aux Sénégalais

Le Sénégal a remporté la CAN 2025 en battant le Maroc (1‑0) après prolongation au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. La finale a été particulièrement dramatique pour les Marocains : alors que le score restait nul et vierge, le Maroc a obtenu un penalty dans les dernières secondes, mais Brahim Diaz a manqué sa tentative, maintenant ainsi le Sénégal en course pour le titre. Quelques minutes plus tard, Pape Gueye a marqué le but décisif en prolongation, offrant aux Lions de la Teranga le sacre continental.

La suite après cette publicité

Une nouvelle qui semble avoir particulièrement réjoui un certain Hatem Ben Arfa. En effet, l’ancien international français a publié sur ses réseaux sociaux : « héros national Pape Thiaw. Je voudrais voir sa statue à Dakar. On vous aime le Sénégal. » De quoi, sans doute, irriter un peu plus les supporters marocains…