Commenter
CAN

CAN 2025 : le joli message d’Hatem Ben Arfa aux Sénégalais

Par Allan Brevi
1 min.
Ben Arfa à Bordeaux @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

Le Sénégal a remporté la CAN 2025 en battant le Maroc (1‑0) après prolongation au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. La finale a été particulièrement dramatique pour les Marocains : alors que le score restait nul et vierge, le Maroc a obtenu un penalty dans les dernières secondes, mais Brahim Diaz a manqué sa tentative, maintenant ainsi le Sénégal en course pour le titre. Quelques minutes plus tard, Pape Gueye a marqué le but décisif en prolongation, offrant aux Lions de la Teranga le sacre continental.

13football_com
Hatem Ben Arfa qui Félicite Pape Thiaw !
Voir sur X

Une nouvelle qui semble avoir particulièrement réjoui un certain Hatem Ben Arfa. En effet, l’ancien international français a publié sur ses réseaux sociaux : « héros national Pape Thiaw. Je voudrais voir sa statue à Dakar. On vous aime le Sénégal. » De quoi, sans doute, irriter un peu plus les supporters marocains…

Pub. le - MAJ le
