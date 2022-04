Pronostic Manchester City-Real Madrid, cote et compos probables

Une affiche digne d'une finale. Ce mardi, la première demi-finale de la Ligue des Champions édition 2021-2022 se déroulera à l'Etihad Stadium et opposera les deux mastodontes du football européen que sont Manchester City et le Real Madrid. Les Cityzens de Pep Guardiola viseront une deuxième finale consécutive après l'échec l'an passé contre Chelsea afin de décrocher un premier sacre en C1, alors que les Merengues de Carlo Ancelotti auront à cœur de confirmer qu'ils sont bien les maestros de cette compétition.

Pronostic Manchester City - Real Madrid : les 3 meilleurs paris à tenter sur Unibet

Pronostic 1 : nul 2-2 entre Manchester City et le Real Madrid - cote à 16,20

Pronostic 2 : but de Benzema pour le Real Madrid - cote à 2,78

Pronostic 3 : victoire de Manchester City face au Real Madrid - cote à 1,49

Le gros prono : match nul 2-2 entre Manchester City et le Real Madrid (cote à 16,20)

Qui dit grosse équipe dit armada offensive impressionnante. Ce qui est évidemment le cas de Manchester City et du Real Madrid, deux des meilleures équipes évoluant sur le Vieux Continent ayant respectivement inscrit 24 et 22 buts depuis le début de cette édition 21/22, en 10 matchs joués. En terres mancuniennes, les chanceux étant parvenus à obtenir le précieux sésame pour se rendre à l'Etihad s'attendent à un festival de buts. Riyad Mahrez, Phil Foden, Kevin de Bruyne ou encore Raheem Sterling seront notamment chargés de mettre le feu à la défense du Real afin de prendre un avantage conséquent dès le match aller. Dans le même temps, Karim Benzema et Vinicius Jr n'ont pas l'intention de se laisser faire et entendent bien ramener un résultat dans leurs valises en vue du match retour. Un bon gros match nul 2-2 pourrait bien être au rendez-vous.

Le prono buteur : but de Karim Benzema contre Manchester City (cote à 2,78)

Le danger numéro un, c'est lui. Karim Benzema, du haut de ses 34 printemps, réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière, si ce n'est la meilleure. Ses statistiques stratosphériques (39 réalisations et 13 passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues) font de lui l'un des candidats les plus crédibles au Ballon d'Or. Dans cette optique, l'international français a bien l'intention de continuer à prouver qu'il mérite enfin de remporter le Graal que tous les footballeurs rêvent d'obtenir un jour. D'autant plus que le meilleur buteur des Merengues a déjà planté 11 pions cette saison en C1 (dont 7 buts depuis les huitièmes de finale), ce qui fait de lui le 2ème meilleur buteur de la compétition juste derrière Robert Lewandowski.

Le prono easy : victoire de Manchester City contre le Real Madrid (cote à 1,49)

Certains auront peut-être du mal à y croire, mais pourtant, il s'agit bien de la vérité. Manchester City est le favori de cette demi-finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Il faut dire que les hommes de Pep Guardiola ont de sérieux arguments à faire valoir. En plus de jouer devant leurs supporters et d'avoir leur soutien inconditionnel, les Sky Blues font souvent parler la poudre sur le pré de l'Etihad Stadium. En 5 matchs de C1 à la maison, Man City a marqué 13 fois. Tout simplement, frappant en moyenne 16,6 fois par rencontre. Au total, en 25 rencontres disputées à Manchester cette saison, les filets adverses ont même tremblé à 75 reprises. De quoi faire peur à n'importe quelle équipe, même au Real Madrid, qui pourrait avoir bien du mal à contenir les nombreux assauts anglais...

Les compos probables de ce Manchester City - Real Madrid

La composition probable du Manchester City de Pep Guardiola :

Ederson, Zinchenko, Dias, Laporte, Aké - De Bruyne, Rodri, Silva - Mahrez, Foden, Jesus

Absents : Cancelo (suspendu)

Incertains : Walker, Stones

La composition probable du Real Madrid signée Carlo Ancelotti :

Courtois - Carvajal, Militão, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Valverde, Benzema, Vinicius

Absents : Diaz, Hazard, Jovic (blessés)

Incertains : Alaba, Casemiro