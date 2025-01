Zinédine Zidane serait prêt à succéder à Deschamps

Ce mercredi 8 janvier, Didier Deschamps a lâché une véritable bombe. L’actuel sélectionneur de l’équipe de France a annoncé que la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sera son dernier tournoi à la tête des Bleus. S’il faudra attendre deux ans pour voir, peut-être, les partenaires de Kylian Mbappé ajouter une troisième étoile à leur maillot, les rumeurs fusent autour de l’identité du prochain boss des tricolores. Et l’un des noms qui reviennent en boucle est celui de Zinédine Zidane.

Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zidane semble avoir la majeure partie de l’opinion publique favorable à sa nomination à la tête du groupe France. D’après la déclaration d’un proche du Ballon d’Or 1998 à l’Équipe, l’ancien milieu de terrain serait chaud à l’idée de prendre les rênes de la sélection : « Il s’est rendu disponible à un moment. C’était peut-être le meilleur timing pour amorcer un nouveau cycle et repartir avec un projet axé sur le jeu. Le foot est sa priorité, avec sa famille. Il ne vit pas sa phase actuelle comme une retraite, mais comme une période hors des terrains. Il sait que ça n’aura qu’un temps. Le foot reste son truc, comme l’équipe de France. Il a toujours dit clairement qu’il n’y avait rien de mieux que les Bleus. Il regarde beaucoup de matches et écrit. Il est dans un âge où il fait les choses par passion et envie.»