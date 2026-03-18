LdC : la programmation des quarts de finale dévoilée
Les affiches des quarts de finale sont désormais connues. Unique représentant français encore en lice, le Paris Saint-Germain retrouvera Liverpool. Éliminés la saison dernière en huitièmes de finale par les Rouge et Bleu, les Anglais veulent leur revanche.
On connaît d’ailleurs la programmation de ce duel. Le match aller se jouera le mercredi 8 avril à 21h au Parc des Princes. La manche retour se disputera six jours plus tard à Anfield, à savoir le mardi 14 avril à 21h.
Matches aller
Mardi 7 avril :
Sporting CP - Arsenal (21h)
Real Madrid - Bayern Munich (21h)
Mercredi 8 avril :
FC Barcelone - Atlético de Madrid (21h)
Paris Saint-Germain - Liverpool (21h)
Matches retour
Mardi 14 avril :
Atlético de Madrid - FC Barcelone (21h)
Liverpool - Paris Saint-Germain (21h)
Mercredi 15 avril :
Arsenal - Sporting CP (21h)
Bayern Munich - Real Madrid (21h)
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