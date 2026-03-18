LdC : la programmation des quarts de finale dévoilée

Les affiches des quarts de finale sont désormais connues. Unique représentant français encore en lice, le Paris Saint-Germain retrouvera Liverpool. Éliminés la saison dernière en huitièmes de finale par les Rouge et Bleu, les Anglais veulent leur revanche.

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On connaît d’ailleurs la programmation de ce duel. Le match aller se jouera le mercredi 8 avril à 21h au Parc des Princes. La manche retour se disputera six jours plus tard à Anfield, à savoir le mardi 14 avril à 21h.

Matches aller

Mardi 7 avril :

Sporting CP - Arsenal (21h)

Real Madrid - Bayern Munich (21h)

Mercredi 8 avril :

FC Barcelone - Atlético de Madrid (21h)

Paris Saint-Germain - Liverpool (21h)

Matches retour

Mardi 14 avril :

Atlético de Madrid - FC Barcelone (21h)

Liverpool - Paris Saint-Germain (21h)

Mercredi 15 avril :

Arsenal - Sporting CP (21h)

Bayern Munich - Real Madrid (21h)