LdC : les affiches des quarts de finale sont connues

On connaît l’ensemble des 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Bourreau de Chelsea hier, le PSG affrontera Liverpool après la rencontre de ce soir. Les Reds n’ont pas tremblé contre Galatasaray (4-0), après avoir chuté en Turquie la semaine dernière. Toujours dans cette même partie de tableau, le Bayern Munich sera bel et bien au rendez-vous après avoir à nouveau battu l’Atalanta (4-1). Le club allemand jouera face au Real Madrid pour offrir l’un des plus grands classiques du football européen.

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Dans l’autre partie de tableau, l’Atlético de Madrid a confirmé son avance acquise lors du match aller. Certes, les Colchoneros ont été battus sur la pelouse de Tottenham (3-2) mais ils valident leur ticket pour les quarts de finale où ils retrouveront le FC Barcelone. Plus tôt dans la soirée, les Catalans ont largement dominé Newcastle 7-2. Rendez-vous les 7 et 8 avril prochain pour les matchs aller, et la semaine suivante (14-15 avril) pour la seconde manche.

Les quarts de finale :

PSG - Liverpool

Real Madrid - Bayern Munich

FC Barcelone - Atlético de Madrid

Sporting CP - Arsenal