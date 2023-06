PSG : le clan Hakimi s’en prend ouvertement à la mère de Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Voilà des déclarations que l’on n’attendait pas forcément. L’annonce il y a quelques jours du lancement d’une agence de conseil pour joueurs créée par la mère de Kylian Mbappé ne passe pas partout. Il n’est pas rare bien sûr dans ce milieu de voir des membres d’une famille s’occuper de la gestion de la carrière d’un frère, d’une sœur ou d’un fils. Cette fois, Fayza Lamari va plus loin avec cette société. Des agents licenciés par la FFF devraient l’épauler. Rayan Cherki est même pressenti pour intégrer cette structure, les deux familles s’étant considérablement rapprochées ces derniers mois.

Mais cette agence de joueurs ne plaît pas à tout le monde, notamment à la concurrence qui voit ici une ombre planer sur ses intérêts. C’est notamment le cas d’Alejandro Camaño, dirigeant de Footfeel International Sports Management et surtout agent d’un certain Achraf Hakimi… la proximité entre le Marocain et le Français est connue de tous, ce qui inquiète l’impresario historique du latéral droit. Dans les colonnes de AS, il n’a pas hésité à fustiger l’attitude de Fayza Lamari, qu’il accuse de vouloir lui "piquer" Hakimi en voulant s’occuper de sa carrière.

Camaño met les barbelés autour d’Hakimi

«Nous sommes surpris que le seul et unique fait d’être la mère d’un joueur important lui permette de s’immiscer dans le marché. Achraf fait partie de la famille Footfeel, il est convaincu du projet depuis de nombreuses années et il a une relation amicale avec Kylian que nous respectons. Mais le fait que l’environnement de Mbappé, qui est assez dense, à cause de toutes les personnes qui l’entourent, laisse fuiter qu’Achraf peut faire partie de son agence est inhabituel en raison de son manque d’expérience sur le marché. Être la mère d’un joueur ne suffit pas, cela me semble un manque de respect pour la profession, il y a de supers agents qui s’occupent d’un marché très dur et font en sorte que des gens sans aucune expérience veuillent opter pour des joueurs de cette importance. Nous pensons que c’est un canular», prévient-il d’emblée.

L’homme d’affaires argentin ne semble pas craindre une offensive sur son protégé historique. «Il a une relation complice, non seulement avec moi, mais aussi avec tout le personnel de la structure.» Il recommande tout de même au clan Mbappé de rester où il se trouve. «Fayza Lamari a une société qui n’a rien d’autre que Kylian Mbappé, ce qui est très important, mais elle est basée sur une relation entre une mère et son fils et nous avons vu sur le marché les relations des parents qui deviennent des représentants… Son importance sur le marché est nulle, elle n’a pas d’expérience, pas d’opération réalisée. Il est impensable que quelqu’un comme Achraf ait pu être sensible à cela.» Voilà qui vient jeter le trouble dans ce milieu et peut-être ternir la relation entre les deux amis…