PSG, Inter Miami : une série sur les coulisses du transfert de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Alors que Lionel Messi a quitté le Paris Saint-Germain au cours du mois de juillet dernier, la Pulga, qui n’aurait pu rêver de meilleurs débuts en MLS avec l’Inter Miami, semble s’être déjà parfaitement acclimaté à son nouvel environnement comme le prouve ses statistiques. Auteur de huit réalisations et une passe décisive en seulement cinq rencontres, le Champion du monde argentin marche sur l’eau aux Etats-Unis.

Et comme si cela ne suffisait pas, une série va voir le jour sur le transfert de Lionel Messi de Paris à Miami pour en connaître les coulisses. Cette dernière n’a pas encore de nom pour l’instant mais elle sera produite pour Apple par Smuggler Entertainment, en association avec la MLS. La série sera diffusée sur Apple TV + et comportera notamment six épisodes.