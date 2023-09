John Terry prêt à racheter des parts de Chelsea !

John Terry continue d’entretenir des liens étroits avec Chelsea. Après avoir fait le bonheur du club londonien pendant deux décennies (717 participations, 67 buts entre 1998 et 2017), l’ex-défenseur des Blues souhaite désormais s’investir pleinement dans la vie économique de son club de cœur. Selon The Telegraph, l’ancien joueur âgé de 42 ans est disposé à racheter des parts de Chelsea.

Le tabloïd britannique mentionne que John Terry a récemment rejoint un groupe d’investisseurs composé d’Anand Sambasivan, cofondateur de PrimaryBid et grand fan de Chelsea. Les deux hommes, qui pourraient former un trio à l’avenir en cas d’arrivé du banquier d’affaires britannique Harley Kisberg et fondateur d’iTech Media, sont désireux d’entrer au capital de Chelsea par l’acquisition de 10 % des parts de la formation anglaise et l’argent investit serait destiné à la modernisation de Stamford Bridge, actuel fief des Blues. À noter que le club londonien a engagé des pourparlers avec la société d’investissement américaine Ares Management qui souhaite injecter plus de 400 M€.