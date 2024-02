Premier problème en vue entre Kylian Mbappé et le Real Madrid

Cela ne fait plus l’ombre d’un doute, Kylian Mbappé (25 ans) va rejoindre le Real Madrid. L’attaquant du Paris Saint-Germain, en fin de contrat en juin prochain, n’aurait plus que quelques détails à régler pour que l’opération soit bouclée à 100 %. Un des détails à régler est la participation - ou non - du natif de Bondy aux Jeux olympiques à Paris l’été prochain, lui qui rêve de participer à la compétition. Et selon AS, cela représente un hic.

En effet, le média espagnol rapporte qu’aux mêmes dates - les JO se déroulant du 24 juillet au 9 août - une tournée estivale aux États-Unis est prévue pour les Merengues. Mais l’ancien Monégasque sera certainement également de la partie pour l’Euro avant avec l’équipe de France, du 14 juin au 14 juillet. Si, pour le Real, sa présence pour la tournée de pré-saison est importante, le «Kyks» aura besoin de repos avant de débuter la saison avec sa nouvelle équipe. Pour rappel, les Jeux olympiques n’étant pas une compétition de la FIFA, les clubs peuvent décider s’ils envoient leurs joueurs ou non.