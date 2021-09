Nice-Monaco : les compos du derby de la Côte d'Azur !

Week-end de derbys à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1. Après Strasbourg-Metz (3-0), Lens-Lille (1-0), et avant Angers-Nantes (15h), place au derby de la Côte d'Azur à l'Allianz Riviera (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 13h). Cinquième, l'OGC Nice veut enchaîner un quatrième succès consécutif et rester invaincu. En face, Monaco se présente dans une forme inverse. Dix-septièmes, les Monégasques restent sur un court succès en Ligue Europa (1-0, Sturm Graz), mais comptent déjà trois défaites en championnat.

Pour cette rencontre, Christophe Galtier ne déroge pas à son 4-4-2 fétiche. L'ancien coach du LOSC compte cet après-midi sur trois de ses défenseurs solides (aucun but encaissé depuis le début de saison). Bard, Dante et Todibo sont alignés, rejoints par Lotomba, préféré à Atal et Daniliuc. Devant, le duo Dolberg-Gouiri est attendu. En face, Niko Kovac s'appuie sur un 3-2-4-1 et modifie une nouvelle fois sa défense. Le trio Disasi-Maripan-Badiashile est aligné. En quête d'un premier but cette saison, Ben Yedder occupe la pointe.

Les compositions officielles :

Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Stengs, Rosario, Lemina, Boudaoui - Dolberg, Gouiri

Monaco : Nübel - Disasi, Maripan, Badiashile - Fofana, Tchouaméni - Sidibé, G. Martins, Golovin, C. Henrique - Ben Yedder