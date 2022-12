Real Madrid : ça va aller vite pour Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Tout indique que l’avenir de Jude Bellingham devrait s’écrire du côté du Real Madrid. Les médias allemands, espagnols et anglais sont unanimes à ce sujet, et le milieu de terrain des Three Lions devrait privilégier un départ vers l’Espagne plutôt qu’un retour au pays, où des clubs comme Liverpool rêvaient de l’enrôler.

Si la Cadena SER expliquait hier que tout était bouclé pour un montant environnant les 100 millions d’euros, Marca rajoute que tout devrait se régler définitivement très rapidement. Une annonce d’accord avec le Borussia Dortmund pourrait ainsi rapidement tomber dans les semaines à venir, même si tout indique que le joueur formé à Birmingham terminera la saison en Allemagne.

