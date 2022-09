EdF : la liste des Espoirs est tombée !

Comme Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France A, Sylvain Ripoll, qui dirige les Espoirs, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le rassemblement du mois de septembre. Un mois durant lequel les Bleuets, qualifiés pour l'Euro U31 en Roumanie et en Géorgie (21 juin au 8 juillet 2023), vont affronter l'Allemagne (le 23 septembre à la MDCC-Arena de Magdeburg) et la Belgique (le 26 septembre au stade du Hainaut à Valenciennes).

Pour ce rassemblement, le sélectionneur Sylvain Ripoll a convoqué vingt-trois joueurs (3 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux et 6 attaquants), précise la FFF. On retrouve notamment Wesley Fofana, qui aurait pu profiter des nombreuses absences chez les Bleus pour avoir sa chance. Mais DD a préféré tenter d'autres options. Avec les Bleuets, on retrouve également plusieurs Gones, à savoir Lukeba, Gusto, Caqueret et Cherki.

La liste des Espoirs :

Dietsh, Y.Fofana, Meslier, Diakité, W.Fofana, Gusto, Kalulu, Kouassi, Lukeba, Merlin, Truffert, Caqueret, Chotard, S.Diop, K.Koné, Le Fée, K.Thuram, Cherki, Cho, Gouiri, Kalimuendo, N'Goumou, Rutter