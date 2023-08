PSG : plusieurs suspects interpellés prévoyaient de cambrioler le domicile d’un joueur

La suite après cette publicité

En France, les joueurs du Paris Saint-Germain sont plus exposés que les autres de par leur traitement médiatique notamment. Ainsi, les coéquipiers de Marquinhos font souvent la une à cause du cambriolage de leur domicile. Même s’il s’agit d’une mésaventure malheureusement bien connue des footballeurs dans le monde entier, les Parisiens ne sont donc pas en reste et un nouveau joueur du club de la capitale française en a fait les frais une nouvelle fois dans la nuit de lundi à mardi comme l’ont annoncé nos confrères du Parisien. En effet, sept hommes ont été interpellés la nuit dernière à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Ces derniers s’apprêtaient alors à commettre un cambriolage et pas n’importe lequel puisqu’ils comptaient mener un vol au domicile de Julian Draxler, le milieu de terrain au PSG de retour à Paris après un prêt au Benfica toute la saison dernière.

Pour réussir ce très beau coup de filet, les forces de l’ordre ont surveillé le domicile de l’Allemand alors que son entourage leur avait parlé d’une Volkswagen Golf qui faisait des repérages en amont de leur action. Les fonctionnaires ont donc décidé de contrôler cette dernière avec à l’intérieur deux individus. Sa fouille a permis de mettre la main sur plusieurs objets qui laissent peu de doutes sur les projets des occupants de la voiture : des gants, des cagoules et des liens en plastique notamment. Les mêmes objets ont été retrouvés dans une autre voiture, une Renault Clio, avec cinq hommes à son bord cette fois-ci, un peu plus loin dans le voisinage qui avait été également repérée par l’équipe d’agents de sécurité du joueur. «C’est un équipement pour le moins surprenant en plein été», a d’ailleurs souligné une source proche de l’affaire au média.