Newcastle-Arsenal : les compositions probables

La 11e journée de Premier League démarre ce samedi avec un choc notamment entre Newcastle et Arsenal à 18h30. Les deux équipes visent le haut de tableau, surtout que les Gunners peuvent même prendre la tête en attendant le match de lundi soir entre Tottenham et Chelsea. Arteta doit tout de même faire sans quelques blessés comme Gabriel Jesus, Smith Rowe et Partey. Il devrait aligner un 4-3-3 avec Raya dans les buts et une défense composée de White, Saliba, Gabriel et Zinchenko. Dans l’entrejeu, on retrouverait le capitaine Odegaard accompagné de Jorginho et Rice. Enfin devant, Saka et Martinelli soutiendraient Nketiah.

Les locaux aussi sont confrontés à quelques soucis de blessure. Eddie Howe déplore les absences de joueurs comme Alexander Isak, Sven Botman ou encore Harvey Barnes, sans oublier Sandro Tonali suspendu jusqu’à la fin a la saison pour l’affaire des partis sportifs illégaux. Le technicien anglais opterait lui aussi pour un dispositif en 4-3-3 en alignant une charnière centrale Schär-Lascelles devant Pope, avec Trippier à droite et Burn à gauche. Au milieu, Longstaff et Joelinton devraient être associés à Guimaraes, alors que devant, Almiron, Wilson et Gordon sont préssentis pour démarrer.

