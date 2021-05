CdF, PSG : Neymar était malade

Remplaçant au coup d'envoi face à Montpellier en demi-finale de Coupe de France (2-2, 5 t. a. b. à 6 pour le PSG), Neymar est finalement entré en jeu en fin de rencontre (86e). Le temps pour le Brésilien de récolter un carton jaune pour une faute sur Savanier et de transformer son penalty. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a justifié l'absence du numéro 10 dans la composition de départ.

La suite après cette publicité

«Il ne se sentait pas très bien. Il était enrhumé et n'était pas en condition de débuter le match. Si on avait fait la différence plus tôt, il ne serait pas entré. Mais à 2-2 à quelques minutes de la fin, c'était important qu'il soit sur le terrain. C'est dommage qu'il ait pris un carton jaune», a déclaré l'entraîneur argentin devant les journalistes.