Mali : Sékou Koné, le phénomène qui a fait craquer Manchester United

Sékou Koné, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, c’est l’une des sensations du football africain actuellement. Les scouts et recruteurs ont découvert cette pépite lors du Mondial U17 avec le Mali. Ce jeune milieu de terrain de 18 ans avait brillé lors de la compétition et avait grandement contribué à la 3e place arrachée par sa sélection dans cette Coupe du Monde avec une victoire nette 3-0 face à l’Argentine. Dans cette rencontre, la pépite du Guidars FC au Mali, avait brillé en délivrant une passe décisive mais surtout en étant dans tous les bons coups offensifs et défensifs de son équipe.

Il avait ainsi été le joueur ayant remporté le plus de duels (14 duels sur 18 gagnés), ayant réussi le plus de passes (34), réussi le plus de dribbles (6) et ayant créé le plus d’occasions (3). Rien que ça. Des performances qui n’étaient clairement pas passées inaperçues puisque plusieurs scouts européens avaient commencé à discuter avec l’académie du Guidars FC. Parmi eux, Manchester United avait semblé être le club le plus chaud sur le dossier. Après avoir longtemps discuté avec le club anglais, le natif de Bamako a finalement décidé d’accepter la proposition.

Un peu plus d’1 million pour le Guidars FC

Les Red Devils vont donc s’offrir dans les prochaines semaines le jeune joueur de 18 ans. Pour ça, la direction mancunienne va débourser 1 million d’euros sans compter les bonus en fonction des performances du joueur. Un énorme pactole pour l’académie malienne qui devient une référence pour les clubs européens. Récemment, le Guidars FC a envoyé trois joueurs du côté du Red Bull Salzbourg à savoir Mamady Diambou (18 ans), Nene Bitra Dorgeless (18 ans) et Daouda Guindo (18 ans). Pour les habitués de la Ligue 1, le Guidars FC a également formé Sinaly Diomandé et Habib Keita de l’OL.

Sékou Koné est attendu dans les prochains jours à Manchester pour passer sa visite médicale. Il sera ensuite intégré au fur et à mesure à l’équipe première en fonction des besoins même s’il arrive d’abord pour l’équipe U21. Ces derniers mois, les Mancuniens veulent sécuriser l’avenir en misant sur des jeunes à très fort potentiel. Dans ce sens, le jeune attaquant d’Arsenal U18 Chido Obi Martin devrait aussi débarquer à United. Quoi qu’il en soit, Sékou Koné, réputé pour sa grosse qualité technique et de passe, risque rapidement de faire parler de lui. Et maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne le connaissiez pas…