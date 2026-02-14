L’Ajax ne veut surtout pas perdre Rayan Bounida

C’est un nom que les fans de football des années 2015 doivent connaître. À l’époque, âgé de neuf ans, le dénommé Rayan Bounida avait enflammé les pages Facebook et Youtube avec des vidéos de skills. Plus de 10 ans plus tard, l’attaquant de 19 ans fait partie de ces joueurs qui ont confirmé dans le monde professionnel. Recruté il y a quelques années par l’Ajax Amsterdam en provenance d’Anderlecht, le jeune belgo-marocain a intégré définitivement le groupe pro cette année avec des apparitions en Eredivisie et en Ligue des champions.

Et selon les informations de Voetbal International, conscient du potentiel de sa pépite, l’Ajax Amsterdam veut déjà prolonger son joueur alors que son contrat se termine en 2028. Une offre a été faite et les négociations sont en cours. Bounida, lui, continue de briller avec l’Ajax et a même marqué lors de la rencontre du club de la capitale néerlandaise contre le Fortuna Sittard, ce samedi soir.