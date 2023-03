Polémique du char à voile : Antoine Kombouaré se lâche

La suite après cette publicité

La polémique n’a donc toujours pas finit de faire couler de l’encre. Il y a plusieurs mois, après la victoire du PSG à Nantes en Ligue 1, Christophe Galtier avait ironisé, avec un humour qui n’est pas passé, sur les déplacements du club de la capitale et en expliquant qu’il regardait s’il était possible de « se déplacer en char à voile ». Une réponse qui avait provoqué un sacré tollé, alors que les Parisiens avaient pris l’avion pour une courte distance. En marge du match retour entre les Rouge et Bleu et les Canaris, au Parc des Princes samedi (21h), Antoine Kombouaré, préoccupé par la cause écologique, a en tout cas mis les choses au clair sur le moyen de déplacement de ses hommes. À sa façon, en employant des mots forts et en assenant un joli tacle comme il sait les placer.

« Je n’ai pas attendu que des gens viennent avec des pétitions pour mettre la pression. J’ai décidé qu’on allait partir en train à Paris. On est super contents d’y aller en train, ce sera 2h (de voyage). On rentrera en bus. 3h30 de bus, ça n’a jamais tué les gens, a d’abord expliqué le Kanak en conférence de presse ce vendredi, avant de poursuivre. Ça m’énerve toujours quand des mecs viennent me parler d’écologie. Je suis concerné, je viens de Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. On parle depuis un moment du réchauffement climatique et de la montée des eaux. J’ai toujours été concerné par ça. Là-bas, pour les fonds marins, les Chinois arrivent avec leurs bateaux et foutent tout en l’air. Ça me fout les boules. Donc, je n’ai pas besoin que des gens viennent me parler du climat. Je le sais. J’ai toujours fait ça. Quand j’étais entraîneur du PSG, on s’était déplacé à Lyon en train. Je le faisais déjà dans mes précédents clubs. Tu ne peux pas le faire quand tu joues tous les trois jours, mais là, on n’a pas de match de Coupe d’Europe. On reviendra en bus, tout va bien. Je n’ai pas attendu qu’on me mette la pression. Chez moi, ma famille est concernée par cela, plein d’îles vont disparaître. » Kombouaré ne blague pas.

